'이동국 딸' 재시 양이 스스로를 자랑스러워했다.최근 재시는 자신의 인스타그램을 통해 "Best day of my life✨ Thank you🙏"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 재시 양은 밀라노 패션위크에서 런웨이를 하는 모습. 아빠를 닮은 길쭉한 기럭지가 눈길을 끈다.한편 재시 양은 tvN '이젠 날 따라와'에 출연중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr