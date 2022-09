방탄소년단 지민 추천 영화 '코코'..재주행 부르는 '지민 감성'에 팬심도 급상승❤️

방탄소년단 지민이 귀여운 댄스와 함께 추천한 영화가 팬들의 뜨거운 호응을 얻으며 필수 재주행 영화로 주목받고 있다.지난 20일 ‘Disney Plus Korea(디즈니 플러스 코리아)’ 공식 유튜브 채널에 ‘[속보] BTS, 디즈니+ 모든 장르에 진심인 것으로 알려져 | [BTS:PTD ON STAGE – LA] Dig In Disney+ 영상’이 공개됐다.영상에서 멤버들은 자체 예능 '달려라방탄' 더빙 특집을 통해 만나본 여러 애니메이션을 추억하며 디즈니 플러스 최애 작품을 소개하는 가운데 지민은 명작들이 많아 고르기 힘들었다면서 귀여운 춤과 함께 '코코'(Coco)를 추천했다.지민이 소개한 '코코'는 뮤지션을 꿈꾸는 소년이 우연히 죽은 자들의 세상으로 들어가면서 벌어지는 모험을 그린 영화로 경이로운 비주얼과 다양한 개성의 캐릭터, 몰입도를 높이며 마음을 울리는 음악까지 모든 매력을 갖춘 명작이다.특히 감동적이고 따뜻한 스토리로 꼭 봐야할 가족 영화에 손꼽히는 '코코'를 지민이 소개하자 멤버들 또한 "이게 평점이 9점이 넘는다'', ''디즈니는 음악을 진짜 잘만드는 것 같다", "보고 진짜 너무 울었다''라고 공감했다.실제 '코코'는 개봉 당시 비공개 모니터 시사에서 '겨울왕국', '인사이드 아웃', '주토피아'를 모두 뛰어넘어 디즈니·픽사 영화 사상 최고 평점을 받았으며, 화제의 사운드 트랙 'Remember Me' 또한 현재까지도 많은 대중들의 사랑을 받고있다.이어 지민은 "(좋은 작품들이 많아서)이런거 이야기하면 하루종일 할 수 있다"라고 칭찬하고 작품 추천에 이어 밝은 웃음과 애교 넘치는 모습으로 화기애애한 분위기를 더하며 영상을 마무리했다.팬들은 "지민이 추천했으니 디즈니플러스에서 다시한번 봐야겠다", "온가족이 함께 즐길 수 있는 영화 소개해줘서 고마워요", "역시 감동적이고 따뜻한 지민이 감성 최고야", "코코는 지민 오빠처럼 처음부터 끝까지 레전드"라는 등의 반응을 전했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr