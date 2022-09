방탄소년단 정국, '깨알 영상'에 '마이크로소프트'·'미니언즈' 뜨거운 반응

방탄소년단(BTS) 정국의 인스타그램 영상에 IT 기업 '마이크로소프트'와 영화 '미니언즈'가 뜨겁게 반응했다.지난 21일 정국은 자신의 인스타그램 스토리를 통해 신박한 영상을 게재해 폭발적인 화제를 모았다.이날 정국은 차 안에서 찍은 푸른 하늘이 돋보이는 풍경과 자신의 모습이 담긴 영상 2개를 게재했다.특히 이 영상들은 시력이 좋은 사람들도 육안으로 겨우 식별할 만큼 크기가 깨알 만큼 작아 정국의 평범함을 거부하는 독특한 발상을 엿보게 했다.이에 미국 최대의 IT 소프트웨어 기업인 '마이크로소프트 클래리티'(Microsoft Clarity)는 트위터 공식 계정을 통해 정국의 풍경 영상을 게재하며 남다른 관심을 드러내 이목이 쏠렸다.이와 함께 '마이크로소프트 클래리티'는 "There’s a lot msftClarity can do for you, but viewing Jungkook’s Instagram story is sadly not one of them"(마이크로소프트 클래리티가 당신을 위해 할 수 있는 일은 많지만, 슬프게도 정국의 인스타그램 스토리를 볼 수 있게 하는 것은 불가능하다) 라며 정국의 영상을 볼 수 있도록 도움을 줄 수 없는 현실을 토로하는 글을 덧붙여 재미와 웃음을 안겼다.또 영화 '미니언즈' 트위터 공식 계정도 "we’ve got our best eye on it"(우리는 그것을 보기 위해 최선을 다하고 있다) 라는 글과 해당 정국의 영상을 큰 눈으로 뚫어지게 관찰하는 미니언즈의 모습이 담긴 게시물을 올리며 애정 어린 관심을 드러내 13만 9천명 이상의 '좋아요' 가 눌러졌다.이는 국내에서도 화제를 모았고 "정국이 인스스 때문에 또 전세계가 술렁술렁" "마이크로소프트 분발해주세요" "IT 최대 권위 마이크로소프트도 불가능하게 만드는 전정국 잔망" "정국이가 쏘아올린 공" "어제 나를 보는거같네ㅋㅋ 귀여워" "픽셀과의 싸움이였지" "미니언즈 저 큰 눈으로도 안보이나봐ㅋㅋ" 등 팬들의 다채로운 반응도 나타났다.한편, 정국이 인스타그램 스토리에 해당 영상들을 게재한 당일 트위터에서는 'jungkook'(정국)이 월드와이드(전세계) 실시간 트렌드 1위에 오르며 전 세계에서 폭발적인 화제와 인기를 끌었고 'jungkook'은 미국 실시간 트렌드 1위에도 오르는 등 현지에서도 높은 관심이 나타났다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr