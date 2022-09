사진=트릭스 인스타그램

이하 트릭스 ‘스맨파’ 탈락 소감 전문.

프라임킹즈가 Mnet ‘스트릿 맨 파이터’(이하 ‘스맨파’) 첫 탈락 크루로 결정된 가운데 리더 트릭스가 소감을 남겼다.트릭스는 21일 자신의 인스타그램에 “아직 끝난 거 아니에요 슬퍼하지 마세요. 아쉬워 하지마세요. 실망하지 마세요. 그런 감정은 저희의 5화 모습을 끝으로 마음 안 아파하셨으면 합니다”라고 전했다.‘스맨파’를 통해 많은 응원과 사랑을 받았다는 트릭스는 “‘저희 프라임킹즈를 사랑해주셔서 감사했습니다’ 과거형이 아닌 앞으로 새롭게 태어날 프라임킹즈 ‘뉴 프라임킹즈’에 많은 응원 바라겠다”고 말했다.또 “앞으로 멋진무대 계속 보여줄 스맨파 7팀 다치지말고 화이팅!! 저희 몫까지 기대할게요!”라고 응원했다.지난 20일 방송된 ‘스맨파’에서 프라임킹즈는 뱅크투브라더스와 탈락 배틀을 진행, 3 대 2로 아쉽게 패배했다.안녕하세요 프라임킹즈 리더 트릭스입니다. 아직 끝난거 아니에요 슬퍼하지마세요. 아쉬워하지마세요. 실망하지마세요. 그런 감정은 저희의 5화 모습을 끝으로 마음 안 아파 하셨으면 합니다.스맨파 이 프로그램을 하면서 정말 많은 분들께서 연락주시고 응원 하시며 사랑해주셨습니다. 지금 몇 천 아니 몇 만명 분 들이요. 그 응원, 에너지를 받아 증명해 볼게요. 보여드릴게 무궁무진해요.저희는 계속 도전했고 패배를 밑거름 삼아 새롭게 태어 나려고 노력했습니다. 그 패배를 원동력으로 부족한 것들을 계속 채워 나가 세계 챔피언을 할 수 있었습니다.‘저희 프라임킹즈를 사랑해주셔서 감사했습니다’ 과거형이 아닌 앞으로 새롭게 태어날 프라임킹즈 “뉴 프라임킹즈” 많은 응원 바라겠습니다. 프라임킹즈, 팬분들, 응원해주신 모든분들 사랑해(그리고 앞으로 멋진무대 계속 보여줄 스맨파 7팀 다치지말고 화이팅!! 저희 몫까지 기대할게요!)Shout out to ‘NEW PRIMEKINGZ’Ps. 내일 티빙으로 프라임킹즈 탈락 후 비하인드 영상 기대해주세요! from 홍보킹즈태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr