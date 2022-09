사진= 지수 인스타그램

블랭핑크 지수가 미모를 뽐냈다.지수는 20일 자신의 인스타그램에 "Did you watch our 'Shut Down' stage? Make sure to catch us on @jimmykimmellive tonight!"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 무대의상을 입은 지수의 모습이 담겨있다. 그는 화려한 비주얼을 자랑해 눈길을 사로잡았다.한편 19일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크는 오는 20일 낮 12시 35분(한국시간)부터 방송되는 미국 ABC '지미 키멜 라이브!(Jimmy Kimmel Live!)'에서 정규 2집 타이틀곡 'Shut Down' 무대를 선보인다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr