'세븐♥' 이다해, 와이키키 해변도 오늘이 마지막....시원한 각선미[TEN★]

배우 이다해가 근황을 전했다.이다해는 19일 자신의 인스타그램에 "My last day in Hawaii (하와이에서의 마지막 날) #슬프다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이다해는 하와이 여행 모습이 담겼다.한편 이다해는 지난 2016년부터 가수 세븐과 공개 열애 중이다.사진=이다해 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr