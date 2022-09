/사진=김영철 인스타그램

방송인 김영철이 송승헌과 함께 아이유 콘서트를 관람한 소감을 밝혔다.김영철은 19일 자신의 인스타그램에 "#아이유 공연전 한명의 잘생긴 얼굴과 또 다른 녀석의 하얀 치아를 보여주기 위해. 마스크 저 때만 딱 한 번 벗고 찍고. 승헌아 고마워~ 승헌이 친구들과 아이유 콘서트 관람"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.이어 "#이지은 #이지금 난 운 좋게도 라디오 디제이라 노래를 많이 아는데 아이유의 노래는 거의 다 알다 보니 공연 내내 행복했고. 아버지 얘기할 때 뭉클뭉클. 씩씩하게 무대를 소화하는데 자꾸 눈물이 나더라"고 덧붙였다.김영철은 "'It wasn’t easy for her but she made it looks so easy' NBC 캐스터가 김연아 선수한테 했던 말! 분명 저 동작이 쉽지 않을 텐데 보기에 넘 쉽게 해버리니깐. 둘의 공통점이기도 하지만"이라며 "아이유 노래 3단 고음뿐만 아니라 모든 노래가 내가 알기로는 창법이며 가창력도 그렇고 따라 하기가 쉽지 않다고 하는데 모든 노래를 편하게 부르더라고, 심지어 춤도 추면서~ 아이유, 너로 인해 행복했고. 송승헌 덕분에 늦여름 고마웠어"라고 전했다.공개된 사진 속에는 김영철과 송승헌의 모습이 담겼다. 두 사람은 아이유 콘서트를 관람하고 있는 모습. 특히 김영철은 응원용 봉을 열심히 흔들어 시선을 끈다.한편 김영철은 현재 '김영철의 파워FM', '아는 형님' 등에 출연 중이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr