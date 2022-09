블랙핑크 로제 / 사진=로제 인스타그램

블랙핑크 로제가 근황을 전했다.로제는 지난 18일 자신의 인스타그램 계정에 "A giant grinch or the little prince"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 초로색 코트를 걸친 로제의 모습이 담겨있다.한편, 로제가 속한 블랙핑크는 16일 정규 2집 'BORN PINK'와 타이틀 곡 'Shut Down' 뮤직비디오를 공개했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr