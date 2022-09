BTS 슈가, 깔끔한 블랙&화이트...오늘도 멋짐[TEN★]

방탄소년단 슈가가 근황을 전했다.슈가는 18일 자신의 인스타그램에 표정 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 블랙 수트 차림으로 카메라 앞에 선 슈가의 모습이 담겼다.한편 슈가가 속한 방탄소년단은 오는 10월 15일, ‘2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 BTS 'Yet To Come' in BUSAN’을 개최한다.사진=방탄소년단 슈가 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr