BTS 뷔 인스타 팔로워 5100만 & 6시간 1000만 '좋아요'

방탄소년단 뷔의 인스타그램 팔로워가 5100만을 돌파했다.지난 12일 뷔는 한국 남자 스타 최초로 인스타그램 팔로워 5100만을 기록했다.인스타그램에서 뷔가 누리는 인기는 가히 세계 최정상급이다.뷔가 얼마 전 올린 균형 잡힌 멋진 바디라인이 돋보이는 사진은 햇살과 푸르름, 뷔의 아름다운 뒷모습이 영화 ‘Call me by your name’을 연상시킨다는 평을 받으며 뜨거운 사랑을 받았다.사진은 6시간만에 1000만 ‘좋아요’를 찍으며 아시아 최단기록을 세웠다. 기존 기록 역시 뷔가 세운 6시간 기록이다.뷔는 지난해 12월 데뷔 8년만에 계정 개설 43분 만에 100만 팔로워, 4시간 52분 만에 1000만 팔로워를 기록하며 2개의 '기네스 세계기록'을 세우고 세계 최강 인스타그램 스타로 떠올랐다.전세계 단 10명만이 가지고 있는 2000만 '좋아요' 기록을 세운 뷔는 역대 인스타그램 ‘좋아요’ 랭킹 16위에 올랐다. 톱20에 이름을 올린 아시아 셀럽은 뷔가 유일하다.또 얼마 전 1900만 ‘좋아요’ 포스트를 하나 더 추가하며 아시아 셀럽 최초로 3개의 1900만 포스트를 보유하게 되었다. 인스타그램 ‘좋아요’ 아시아 랭킹 1, 2, 3, 4위는 모두 뷔의 포스트일 정도로 소셜에서 뷔가 보이는 영향력은 타의 추종을 불허한다.1월부터 6월까지 6개월 연속 한국 인스타그램 팔로워 증가 1위는 물론 계정 개설 단 16일만에 한국 남자 팔로워 1위에 오르며 부동의 한국 소셜 No.1에도 등극했다.인플루언서 마케팅업체인 HypeAuditor의 글로벌 인플루언서 랭킹에서는 세계 6위에 오르며 한국 및 아시아 스타 최고 기록을 세웠다.뷔는 호날두, 카일리 제너, 메시 등 수억명의 팔로워를 거느리고 있는 톱스타들보다 더 높은 세계 1위의 ‘Engagement(참여도)’로 평균 ‘좋아요’ 1320만이라는 막강한 인기를 누리고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr