블랙핑크, 오는 16일 낮 12시 컴백 카운트다운 파티

타이틀곡 소개·활동 계획 스포일러 등 다양한 코너 준비

블랙핑크(BLACKPINK)가 컴백 1시간 전 전 세계 팬들과 먼저 만난다.9일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크는 오는 16일 낮 12시(한국 시간)부터 공식 유튜브 채널에서 정규 2집 'BORN PINK' 발매 기념 카운트다운 파티를 연다.방송은 타이틀곡 'Shut Down' 콘셉트를 활용한 대형 세트장에서 진행된다. 블랙핑크는 이 자리에서 신곡 소개를 비롯해 향후 활동에 대한 다채로운 이야기를 풀어낼 계획이다.K팝 여성 아티스트 사상 최대 규모를 예고한 월드투어에 대한 스포일러도 들을 수 있을 예정. 또 블랙핑크가 직접 블링크(팬덤명)에게 고마운 마음을 전하는 코너가 마련돼 팬들에게 뜻깊은 순간을 선사할 것으로 기대된다.블랙핑크의 정규 2집 'BORN PINK' 는 9월 16일 오후 1시 발표된다. 이 앨범에는 타이틀곡 'Shut Down'과 선공개곡 'Pink Venom' 외 'Typa Girl' 'Yeah Yeah Yeah' 'Hard to Love' 'The Happiest Girl' 'Tally' 'Ready For Love'까지 총 8개의 트랙이 담겼다.이미 선공개곡 'Pink Venom'으로 주류 팝시장 내 압도적인 존재감을 증명한 블랙핑크인 만큼 한층 뜨거운 반향이 예상된다. 실제 이 노래는 스포티파이 톱 송 글로벌 주간 차트서 K팝 최고 순위인 2위에 올랐고 미국 빌보드 글로벌 200과 빌보드 글로벌서 모두 2주 연속 1위를 차지했다. 빌보드 핫100과 영국 오피셜 차트에서는 각각 22위를 기록했다.한편 블랙핑크는 오는 10월 15일과 16일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 월드투어 포문을 연다. 이 공연을 시작으로 이들은 북미, 유럽, 아시아, 오세아니아 등에서 월드투어에 나선다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr