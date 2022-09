'300억대 주식부자' 함연지, 광고계도 섭렵

경쟁이 가장 치열한 화장품 업계에서 무섭게 떠오르고 있는 코스메틱 브랜드 유어초이스(YOUR CHOICE, 대표 박진영)가 배우 함연지를 브랜드 첫 공식 모델로 전격 발탁했다.보습크림 단 1개로 시제품 출시 이후 많은 소비자들의 요청으로 탄생한 유어초이스(YOUR CHOICE)는 ‘당신의 선택을 믿습니다(We Believe in Your Choice)’라는 슬로건으로 2019년 론칭한 코스메틱 브랜드다.유어초이스(YOUR CHOICE)는 피부 질환으로 난치병 판정을 받은 대표 개인의 치료를 위한 고민에서 시작되어, 식물 추출 성분과 자연 유래 원료로 ‘피부 본연의 건강함’에 중점을 둔 제품을 선보이며 사용자들이 직접 입소문을 내며 브랜드 알리기 운동을 통해 성장한 브랜드이다.함연지는 뮤지컬 무대부터 웹드라마 등 배우로서 자신만의 영역을 점차 넓히고 있으며, 구독자 45만 명의 채널 ‘햄연지’ 유튜브 채널을 운영하며 특유의 사랑스러운 매력과 밝은 에너지로 세대를 아우르는 폭넓은 사랑을 받고 있다.유어초이스(YOUR CHOICE) 관계자는 ‘함연지의 밝고 건강한 이미지’가 다른 어떤 모델과도 비교할 수 없는 유어초이스(YOUR CHOICE)의 최적의 브랜드 모델이라 만장일치로 단 한 번에 선정했다’고 전했다.첫 광고 촬영 현장에서 함연지는 유어초이스(YOUR CHOICE)의 ‘세라바인 캡슐 미스트’와 ‘세라바인 타마누 크림’으로 즉각적인 수분 충전과 24시간 촉촉한 피부를 유지하는 다양한 일상의 모습을 담아냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr