방탄소년단 정국 '개인 방송'서 입은 파자마 제품→'아마존'서 전 사이즈 품절

방탄소년단(BTS) 정국이 개인 방송에서 입은 파자마가 전 사이즈 품절되는 품귀 현상을 나타냈다.지난 1일 정국은 팬 커뮤니티 위버스를 통해 '26번째 생일', '생일 노래방', '노래방 다시' 라는 제목으로 3번의 생일 라이브 방송을 진행했다.당일 정국은 실버 바탕에 스트라이프 패턴이 돋보이는 파자마를 입고 방송에 임해 눈길을 사로잡았다.정국은 민낯에도 눈부신 꽃미남 비주얼을 자랑했고 넓고 다부진 어깨로 부드러운 남성미를 물씬 풍기며 팬심을 강탈했다.특히, 정국은 파자마를 고급스럽고 세련되게 소화하면서 시크하고 매혹적인 도시남의 포스를 한껏 발산했다.또 파자마를 입은 정국의 내추럴하고 편안한 분위기는 마치 남자 친구와 영상 통화를 하고 있는 듯한 설렘도 자극했다.이에 개인 방송 중 정국이 입은 파자마에 대한 팬들의 큰 관심이 이어지며 SNS를 통해 브랜드 정보가 속속히 올라왔다.이후 지난 2일 세계 최대 전자상거래 기업인 미국 아마존에서 정국이 입은 엠포리오 아르마니(Emporio Armani) 파자마의 전 사이즈가 곧바로 품절로 나타나 '정국 효과'의 강력한 파급력과 영향력을 느끼게 했다.당일 방송에서 정국은 "제 생일을 축하해주셔서 감사드린다. 항상 많은 걸 해주셔서 감사하다" 며 "난리도 아니더라 카페, 전광판 버스 지하철 해외 이벤트 모두 다 모니터링을 했다" 라고 전세계 팬들의 정성스럽고 다양한 생일 이벤트에 대한 감사와 감동의 마음을 전했다.이어서 정국은 "정말 많은 사랑을 받고 있구나 그런 생각을 했다" 며 "이번 생일에 준비해주신 것들의 스케일이 엄청 컸다고 해서 너무 고마웠다. 몸이 여러 개였음 모두 찾아가 보았을 것이다" 라고 재차 진심 어린 고마움을 표했다.더불어 정국은 방구석 노래방을 개최해 귀호강 라이브를 선사했고 남다른 재미도 안기며 동시 실시간 시청자 수 954만 6399명, 좋아요 수 2억 이상을 기록했다.한편, 정국은 해당 파자마 외에도 입고 먹고 사용하는 다양한 제품 및 아이템들 또한 브랜드 언급 조차 하지 않아도 완판 대란을 일으켜 봤다.최근에는 정국이 기획부터 콘셉트, 의상, 소품 등 전반적인 분야에 직접 참여한 솔로 화보집 '스페셜 8 포토-폴리오(Special 8 Photo-Folio)', Me, Myself, and Jung Kook 'Time Difference'가 위버스 샵에서 1분 만에 초고속 품절을 비롯해 2차 예약 판매까지 품절되기도 했다.이와 함께 지난 1월 정국이 직접 디자인한 무드등과 집업 후디 4종은 '구매 버튼' 조차 볼 수 없이 순식간에 3차 올 품절되는 등 '범접불가'한 완판 신화를 보여주고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr