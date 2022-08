방탄소년단 정국 中팬클럽, 팬서포트 '최초' 국내 최대 전망대 '엑스 더 스카이' 생일 프로젝트

방탄소년단(BTS) 정국의 생일을 맞아 중국 팬클럽이 초스페셜한 스케일의 서포트를 진행하며 막강한 대륙 팬심을 과시했다.중국 팬클럽 '정국 차이나'는 9월 1일부터 9월 12일까지 부산 해운대구 엘시티(LCT)에 위치한 국내 최대 규모의 전망대 '부산 엑스 더 스카이'(BUSAN X the SKY)에서 정국의 생일 프로젝트를 실시한다고 트위터를 통해 공개했다.'정국 차이나'는 엑스 더 스카이 1층 건물 출입구에 정국의 대형 현수막을 설치하고, 엑스 스토리 스크린에서 '19970901', '정국아 생일 축하해' 등 글귀와 정국의 압도적 무대 퍼포먼스 장면이 담긴 영상을 송출한다고 게재했다.또 98층에 설치된 스카이 웨이브 스크린에서는 정국이 직접 그린 자작곡 'Still With You'(스틸 위드 유) 이미지 위에 '해피 정국 데이'(Happy JUNGKOOK Day)라는 문구를 실은 생일 영상을 송출시키며 각별한 축하의 마음을 보여줬다.더불어 98층 스카이 레터 인터렉티브 스크린에서도 정국의 눈부신 순간이 담긴 다채로운 영상을 내보내며 디지털 방명록에 진심 어린 생일 축하 메시지도 남길 수 있다고 설명했다.이와 함께 뜨거운 팬사랑꾼 '아미바라기'로 정평이 나 있는 정국의 생일을 위해 아미와 방탄소년단의 상징 색인 보라색 불빛이 3개 빌딩 꼭대기에서 환하게 빛날 예정이라고 밝혔다.또한 98층 카페에서는 컵홀더 이벤트를 비롯해 '정국아 생일 축하해 언제나 너를 사랑해' 홈페이지 배너 업데이트, 이용 티켓에는 '0901 정국아 생일 축하해 언제나 너를 사랑해' 라는 축하 메시지도 싣는 등 정국은 섬세한 정성과 특별함이 깃든 생일 서포트를 고향인 부산의 랜드마크 중 한 곳에서 선물로 받으며 뜻 깊은 의미를 더했다.특히 '정국 차이나'는 100층 높이, 부산 최고층을 기록하는 '엑스 더 스카이'에서 진행되는 '최초'의 팬 서포트임을 강조하며 초특급 화력을 자랑했다.'정국 차이나'는 2021년 부산의 대표 관광지인 해운대 블루라인파크의 입구에 길이 10미터, 높이 10미터의 탄생화 호랑이꽃 꽃길을 만들고 전 구간을 운행하는 해변 열차 전체를 정국의 생일 광고로 랩핑하는 서포트를 전세계 '최초'로 실시했다.2020년 생일에는 한국 아티스트 '최초'로 부산 해운대에서 불꽃 놀이를 추진하는 등 정국의 고향에서 잊지 못할 생일 선물과 추억을 선사했다.한편, '정국 차이나'는 9월 1일 인스타그램, 페이스북, 유튜브, 스포티파이에서도 정국의 생일 광고를 진행한다고도 공지했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr