그룹 트와이스 멤버 모모가 근황을 전했다.모모는 30일 자신의 인스타그램에 "Queen of Hearts"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 모모는 핑크색 스카프탑을 입고 바지를 입어 스타일리시한 모습을 보여준다.한편 모모가 속한 트와이스는 최근 새 미니 앨범 'BETWEEN 1&2'를 발매해 타이틀곡 'Talk that Talk'으로 활동 중이다.사진=트와이스 모모 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr