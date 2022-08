사진=손연재 인스타그램 캡처

손연재가 신혼여행 중인 근황을 전했다.손연재는 27일 자신의 인스타그램에 "2022 Paris"라는 글과 함께 영상을 게재했다. 영상에는 파리의 명소와 길거리 풍경이 담겨있다. 노을 지는 파리에서 사람들은 여유를 즐기고 있다. 손연재는 영상의 배경음악으로 'So This Is Love'를 선택했다. 신혼여행의 달콤함이 영상으로도 전해진다.손연재는 지난 21일 9살 연상의 글로벌 헤지펀드 한국법인 대표와 결혼했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr