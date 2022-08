아이브 장원영 / 사진=장원영 인스타그램

아이브 장원영이 근황을 전했다.장원영은 23일 자신의 인스타그램 계정에 "Say hello to my new 'Tweety-Bang'"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 강렬한 빨간 드레스를 입고 포즈를 취하고 있는 장원영의 모습이 담겨있다.한편, 장원영이 속한 아이브는 지난 22일 세 번째 싱글 타이틀 '애프터 라이크(After LIKE)'를 발매했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr