방탄소년단 진, 가장 잘생긴 K팝 아이돌 1위 '비주얼 6관왕'

방탄소년단(BTS) 진이 또 다시 '가장 잘생긴 K팝 아이돌' 1위를 차지하며 미의 남신으로서 위용을 과시했다.진은 해외 투표 사이트 샤이닝 어워즈(Shining Awards)에서 7월 31일까지 진행된 '가장 잘생긴 K팝 아이돌' 투표에서 1위에 올랐다.샤이닝 어워즈는 가장 잘생긴 17명의 K팝 남자 아이콘들을 후보로 선정했으며 이 중 진은 총 20만 8222표를 획득, 48.9%의 득표율로 1위를 차지했다.진은 처음 참석한 2017년 빌보드로부터 그 해의 밈(MEME)으로 선정된 '왼세남'(third one from the left, 왼쪽에서 세번째에 서 있는 남자)과 '월드와이드핸섬' 뿐 아니라 방탄소년단을 모르던 사람들에게조차 '매우 잘생긴 저 사람이 누구인가'라는 질문을 쇄도하게 하는 등 눈부시게 아름다운 외모로 인한 수십가지 별명을 가지고 있다.성형외과의들로부터도 최고의 얼굴로 인정받고 있는 진은 세계 최고 미남(Most Handsome Man in the World) 1위 등 각종 비주얼킹 타이틀의 주인공이며 KAZAN 아트스쿨 선정 'Naturally Art Face 1위', 뷰티 웹사이트 '안드레이 뷰티 스튜디오' 선정 '세상에서 제일 잘생긴 남자', 네덜란드 비주얼 아티스트팀 슬루이 페인팅(Sluis Painting) 선정 '세계에서 가장 완벽한 남자 얼굴' 1위, 체코 인형 장인들이 뽑은 '세계에서 가장 조각 같은 얼굴' 1위, 아일랜드의 연구소에서 뽑은 '고대 그리스 조각상과 얼굴 비율이 일치하는 미의 남신' 등 세계의 각 전문가들이 선정한 '미의 남신' 타이틀 또한 보유하고 있다.진은 지난해에만 '포브스(Forbes) 선정 비주얼킹 1위' 등 '비주얼 투표' 7관왕을 달성하는 대기록을 달성했다.포브스 코리아는 진의 빼어난 보컬과 작사, 작곡 실력도 함께 언급, 진을 '세계에서 가장 조각 같은 얼굴', '세계에서 가장 완벽한 얼굴' 등 비주얼과 관련된 각종 어워드에서 1위를 휩쓰는 세계적인 미남 아이돌이라고 소개했다.2022년에도 투표 전문 사이트 'The Best Poll'의 '2021년 가장 잘생긴 K팝 남성 아이돌 1위', K팝 투표 웹사이트 'KPOP VOTE'의 '비주얼 킹 오브 K팝' 투표 1위, 디시인사이드 '남자 아이돌 통틀어 진정한 비주얼 센터 1위', '샤이닝 어워즈'의 '2022 비주얼킹 오브 K팝', '가장 잘생긴 92년생 K팝 아이돌'의 타이틀을 획득한 진은 올해에만 벌써 비주얼 투표 6관왕에 오르며 '비주얼의 황제'로서의 면모를 자랑했다.진은 지난 1월, 독일의 'Sternmeister'로부터 '21세기 최고 미남'으로 선정된 바 있으며 영미권 사전 사이트 '어반 딕셔너리'(Urban Dictionary)는 '얼굴 천재'(Face Genius) 항목을 김석진(진의 본명)으로 정의했다.어반 딕셔너리는 진의 비주얼에 대해 '얼굴 천재' 외에도 '비주얼 킹'(Visual King)', 'car door guy'(차문남), 'Mas Ganteng'(Mr. Handsome) 등 여러가지 키워드로 정의하며 진이 최고로 아름다운 얼굴의 소유자로 통하고 있음을 증명했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr