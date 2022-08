방탄소년단 정국, '타임 디퍼런스' 1분 만에 '초고속 품절'…2차 예판도 품절 사태

방탄소년단(BTS) 정국의 개인 화보집이 단 1분 만에 초고속으로 품절되는 사태를 일으켰다.지난 18일 오전 11시 경(한국 시간) 글로벌 팬 커머스 플랫폼 위버스샵에서는 방탄소년단 멤버 정국의 '스페셜 8 포토-폴리오(Special 8 Photo-Folio)', Me, Myself, and Jung Kook 'Time Difference' 개인 화보집의 예약 판매가 시작됐다.'21세기 뱀파이어' 라는 콘셉트 선보인 정국은 이번 화보의 선공개 티저 영상, 프리뷰 포토 등을 통해 파격, 치명, 매혹, 섹시, 신비, 카리스마, 아름다움 등 헤어나 올 수 없는 마성적인 매력을 표출해 보는 이들을 한껏 매료시켰다.또 정국은 풋풋한 소년과 성숙한 남성을 오묘하게 오가는 이색적인 매력도 발산했고 황홀한 비주얼의 정점을 자랑하며 팬심을 홀렸다.특히, 자체 영상 제작 및 사진 콘텐츠 '골든 클로젯 필름'(G.C.F), '골든 클로젯 픽처'(G.C.P)의 '꾹감독'으로 활약해 온 정국은 기획부터 콘셉트, 의상, 소품 등 전반적인 분야에 직접 참여해 자신만의 유니크한 감성과 개성을 화보 속에 담아냈다 전해져 첫 공개부터 뜨거운 화제와 전세계 팬들의 열띤 호응을 얻으며 예약 판매에 대한 기대감도 드높였다.이에 예약 판매 당일, 위버스샵 미국에서는 정국의 개인 화보집이 1분 만에 품절되는 초강력 인기를 나타냈다.이 뿐만 아니라 정국의 개인 화보집은 위버스샵 글로벌에서도 곧이어 5분 만에 품절되는 등 어마어마한 '정국 효과'의 위력과 인기를 입증했다.또한 오후 2시경 2차 예약 판매가 진행된 후 약 20분 만에 위버스샵 글로벌에서 정국의 개인 화보집이 또 한번 품절로 이어지는 등 폭발적인 인기 릴레이를 보여줬다.이에 "빛의 속도 품절ㄷㄷㄷ" "떴다-결재창-품절 실화냐" "예약 판매가 품절이 되냐며 물량 넉넉하게 좀 해주라" "왜 품절되고 그러닝..내일도 더 물량 풀어주세요" "여유로웠던 내가 어리석었네ㅠㅠ1분 품절컷..." "2차 품절 레전드 와 미쳤어" "품절 예상했지만 너무 빠른거 아님?" "접근성 좋게 온라인 서점에서도 좀 팔아주지" "2차조차 품절 순식간이네 ㄷㄷ" 등 다채로운 반응도 나타났다.앞서 2021년 지큐 코리아(GQ Korea)와 보그 코리아(Vogue Korea)에서 발행한 방탄소년단 스페셜 에디션에서 정국의 GQ 단독 커버 매거진은 단체 및 개인 중 예스 24, 알라딘, 교보문고 G마켓, 케이타운포유 등 5대 주요 플랫폼에서 '최초'로 모두 품절되는 압도적인 인기를 보여줬다.특히나 알라딘, 케이타운포유에서는 2차 품절이 일어나기도 했다.더불어 정국의 2022년 디아이콘 화보집은 G마켓 '전체' 상품 베스트셀러 1위에 장시간 머물렀고, 교보문고 국내 도서·잡지 부분 일간 베스트셀러 1위, 알라딘 잡지 부분 일간, 주간 베스트셀러 1위, 케이타운포유에서 2022년 '디페스타' 베스트 아이템 1위를 차지하는 등 다양한 화보집에서 '정국 효과'의 막강한 파급력과 영향력을 톡톡히 보여주고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr