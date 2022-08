모델 겸 배우 클라라도 '우영우'에 빠졌다.클라라는 18일 자신의 인스타그램에 "클 to the 라 to the 라 하! #클라라#actressclara#우영우챌린지#우영우인사법 #챌린지크리에이터"라는 글과 함께 영상 하나를 게재했다.공개된 영상 속 클라라는 ENA수목드라마 '이상한 변호사 우영우' 속 우영우(박은빈)의 시그니처 인사법인 "우 to the 영 to the 우"를 패러디해 "클 to the 라 to the 라"를 선보이고 있다.한편 클라라는 지난 2019년 재미교포 사업가 사무엘 황과 결혼했으며 한국과 중국을 오가며 활동 중이다.사진=클라라 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr