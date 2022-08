방탄소년단 정국, '21세기 뱀파이어' 재해석…매혹적 유혹·욕망 표출 눈빛

방탄소년단(BTS) 정국이 천재 화보 장인의 면모로 21세기 뱀파이어를 재해석해 전세계 팬들의 팬심을 훔쳤다.지난 17일 방탄소년단 공식 SNS에서는 멤버 정국의 '스페셜 8 포토-폴리오(Special 8 Photo-Folio)', Me, Myself, and Jung Kook 'Time Difference' 프리뷰 포토 4장을 공개했다.공개한 첫 번째 흑백 사진 속 정국은 화이트 프릴 블라우스와 가죽 팬츠를 입고 바닥에 앉아 손에 보석이 박힌 목걸이를 든 채 출구 없는 강렬한 포스를 뿜으며 눈길을 끌었다.정국은 와인 컬러의 벨벳 커튼을 열고 레드 조명 속에서 깊고 냉한 눈빛으로 몽환적이고 오묘한 분위기를 풍겼다.또 정국은 보는 이들을 홀리는 황홀한 자태를 비롯해 소년과 남자를 오가는 이색적인 아름다움을 선사해 화보에 푹 빠지게 했다.정국은 촉촉한 머리 카락, 마치 피를 마신 듯 붉은 입술, 숨은 욕망을 표출 하는 듯한 눈빛 등으로 매혹적인 유혹을 자아내며 고자극 치명미를 발산했다.이와 함께 정국은 화려하고 선이 굵은 이목구비로 환상적인 옆 태를 비롯해 각도를 무시하는 조각 비주얼로 시선을 사로잡았고 마성의 고전 미남의 정석을 톡톡히 뽐냈다.더불어 정국의 입술, 눈썹, 귀 피어싱은 파격적인 매력을 더욱 배가 시켰다.이에 팬들은 "내가 이걸 보려고 살아있었네ㅜ" "뱀파이어 전하♥ 고자극 치명" "ㄹ리얼 뱀파이어 그 잡채ㅜ 천재만재 전정국 컨셉 찢어버림ㅜ" "존잘 그 자체 화보 천재 심장 멎을 뻔" "속비명과 욕탄사가 동시에 나왔어 미쳤나봐 전정구기" "서사 가득한 얼굴 때문에 같은 컨셉인데 10+ 캐릭터가 탄생하고 있음ㅠ" "정말 다시 없을 뱀파이어 아이돌 美쳤다! 찢었다!" "진심 뱀파이어 같으신데? 모에화금지령 내리고싶음" "전설을 모아 놓은 동화 속에 나올 법한 뱀파이어 고전 미남!!!" "정국이 작정하면 여심 다 훔치고 홀리고 출구 없어 난리나ㅠㅠ" 등 폭발적인 호응을 쏟아냈다.지난 17일 방탄소년단 공식 유튜브 '방탄TV'에서 공개된 정국의 Me, Myself, and Jung Kook 'Time Difference' 콘셉트 필름 영상은 유튜브 상, 전 세계 뮤직 비디오 트렌딩 2위에 올랐고 37개국에서 트렌딩됐다.해당 화보 프로젝트 '스페셜 8 포토-폴리오' 는 정국이 기획부터 콘셉트, 의상, 소품 등 전반적인 분야에 참여하며 자신만의 유니크한 개성을 담았다.이들의 화보는 미니 포스터와 접지 포스터, 우표, 포토카드, 랜덤 포토카드 등으로 구성된 80페이지 분량의 친환경 소재 포토북(8종)으로 출시된다. 각각의 미니 포스터 8장을 연결하면 하나의 특정한 이미지가 완성된다.한편, 방탄소년단의 새 프로젝트 'Special 8 Photo-Folio'의 정국 화보는 글로벌 팬 커머스 플랫폼 위버스샵을 통해 8월 18일(목) 예약 판매를 시작으로 오는 9월 1일(목) 출시된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr