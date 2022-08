이달의 소녀 희진이 고혹적인 미모를 공개했다.최근 희진은 이달의 소녀 공식 인스타그램을 통해 " I love u so much Denver🇺🇸❤️"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 희진은 핫핑크 튜브톱을 입고 섹시미를 강조했다. 우아하면서도 화려한 모습.한편 이달의 소녀는 최근 '2022 루나 1st 월드 투어 [루나 더 월드(LOONA THE WORLD)'를 성료했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr