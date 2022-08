장원영 / 사진=아이브 공식 인스타그램 계정

아이브 장원영이 파격적인 시도를 했다.9일 아이브의 공식 인스타그램 계정에는 "IVE 3rd SINGLE ALBUM 'After LIKE' CONCEPT PHOTO"라는 글과 함께 장원영의 콘셉트 포토가 공개됐다.공개된 사진에는 탈색 머리를 한 장원영의 모습이 담겨있다.한편, 장원영이 속한 아이브는 오는 22일 세 번째 싱글앨범 'After LIKE'으로 컴백한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr