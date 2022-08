사진제공=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트(이하 JYP)가 국내 엔터테인먼트사 중 처음으로 ESG 보고서를 발간하고 지속 가능한 미래를 위한 행보를 알렸다.JYP는 2021년부터 올해까지 진행한 ESG 경영의 첫 결과물을 3일 보고서로 선보이게 됐다.ESG는 기업의 비재무적 요소인 환경(Environment), 사회(Social), 지배 구조(Governance)를 뜻한다. 비재무적 성과임에도 기업의 지속적 성장을 평가하는 기준으로 국내외서 중요성이 대두되고 있다.'LEADER IN ENTERTAINMENT'라는 슬로건으로 잘 알려진 JYP는 ESG 비전으로 'Leader of Change'를 표방하고 그동안 지구, 사람, 사회를 위해 열정을 가지고 펼친 ESG 경영 활동의 과정과 성과를 투명하게 소개했다.이번 보고서에는 지금까지 JYP가 환경, 사회, 지배 구조의 세 가지 영역에서 이행해 온 내용이 상세하게 담겼다. 이에 따르면 환경 영역에서는 기후 위기에 대응하기 위한 '엔터테인먼트 기업 최초 RE100 이행' 및 환경 프로젝트 ‘버나드의 친환친구’ 콘텐츠 제작 등을 통해 친환경 가치를 전파했다. 사회 영역으로는 '인성과 실력 기반의 트레이닝 시스템'을 구축해 아티스트를 육성하고 '임직원들의 삶의 질 향상을 위한 프로그램 운영', '파트너와의 동반성장 지원 체계 수립' 등 다양한 이해관계자들이 자신의 꿈을 펼치고 성장할 수 있는 기반을 마련하려고 노력했다. 지배 구조 영역에서는 '이사회 내 여성 이사 비율 25%, 사외이사 비율 50%로 상향'을 통해 이사회 구성의 다양성을 확보하고 '이사회 내 감사 · ESG · 보상 위원회 신규 설치' 등으로 투명성을 높였다.JYP 창립자이자 대표 프로듀서 박진영 역시 3일 오후 공식 유튜브 채널에 게재된 영상 '2021 JYP ESG REPORT'에서 ESG 경영의 핵심 내용을 직접 안내하고 진심을 전했다. 그는 "JYP가 기업으로 중요하게 생각하는 것을 여러분과 나누기 위해 이 자리에 섰다. JYP는 처음부터 회사명과 슬로건을 함께 썼다. 기업으로서 추구하는 바를 항상 인지하고 있었기 때문인데 그것은 바로 엔터테인먼트 산업에서의 리더, 어떤 변화를 주도하는 리더가 되는 것이었다"며 "지구를 위한 변화, 사회를 위한 변화, 그리고 그 안에 살고 있는 사람들을 위한 변화를 위해 JYP가 해 온 일들과 앞으로 계획하고 있는 것들을 말씀드리려 한다"고 운을 뗐다.이어 "JYP는 K팝 회사 중 처음으로 사용 전력 100%를 재생 에너지로 대체해 RE100 캠페인에 동참했다. 팬들이 즐기는 콘텐츠를 친환경 에너지로 만들었다는 뜻이다. 또 '버나드의 친환친구'같은 환경 캠페인에 대한 인식을 높이는 프로그램 제작 및 가장 친환경적인 방식으로 CD를 대체하고 개선할 수 있는 방안을 찾기 위한 아이디어도 수집 중"이라며 환경경영활동을 소개했다.사회 영역에 대해서는 "2019년부터 전년도 영업 이익의 3%를 사회 환원 활동에 사용하고 아이들의 꿈을 응원하는 EDM 사회공헌사업을 전개하고 있다. 그리고 회사 임직원들의 건강한 라이프 스타일을 장려하기 위해 유연한 근무 환경을 제공하고, 직원들이 직접 의견을 낼 수 있도록 마련한 소통 창구를 통해 받아들인 아이디어 9가지를 회사에 적용했다"고 설명했다.그런가 하면 "JYP는 회사 시스템에서도 주요한 네 가지 변화를 줬다. 2022년 두 번째 여성 사외이사를 새로 임명, 여성 이사 비율을 25%, 사외 이사 비율을 50%로 끌어올렸다. 사외이사들로 감사위원회를 구성, 경영활동의 투명성을 강화했고 공정하고 적절한 보상 책정을 위한 보상 위원회를 설립했으며 ESG 전략 수립 및 실행을 위한 ESG 위원회를 설립했다"고 지배 구조 개선의 방향도 알렸다.영상 후반부에는 "JYP는 경영 활동의 투명성과 공정성을 강화해 앞으로도 사람, 사회, 지구의 변화를 계속해서 만들어내고 이를 지속하기 위한 노력을 이어갈 것"이라며 "무엇보다 JYP가 이 모든 일에 진심이라는 것을 말씀드리고 싶다"고 ESG 경영의 진정성을 다시 한번 강조했다.이 같은 노력의 일환으로 JYP는 '소셜 임팩트'를 주제로 사회에 선한 영향력을 전파할 곡을 발굴하는 뮤직 콘테스트 'SONGS THAT CARE'도 진행하고 음악 회사 본연의 사회적 책무도 다한다.한편 JYP의 2021년 ESG 경영 활동 성과와 방향성을 담은 보고서는 JYP 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr