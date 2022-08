사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단의 제이홉이 솔로 활동 첫 라디오로 SBS '박소현의 러브게임(이하 ‘러브게임')'에 출연한다.오는 8일 제이홉이 '러브게임'에 출연해 솔로 앨범 'Jack In The Box' 관련 이애기를 나눈다.그 중에서도 'Jack In The Box' 의미 상, 상자 밖으로 나간 후의 제이홉을 표현한 곡인 '방화 (Arson)', 'Safety Zone', 'Future'에 대해 깊이 있는 이야기를 나눌 예정이다.앨범 비하인드 뿐만 아니라, 초호화 라인업으로 화제를 모은 리스닝 파티 후일담도 들려줄 것으로 기대를 모은다. 해당 파티에는 방탄소년단, 엄정화, 타이거JK, 윤미래 등 대한민국을 대표하는 수많은 아티스트가 초대됐으며, SNS를 통해 음악을 들으며 자유롭게 즐기는 모습이 공개되기도 했다.또한 제이홉의 성공적인 솔로 활동 소감과 함께, 콜라보 하고픈 아티스트, 향후 계획과 목표에 대해서도 이야기 나눌 것으로 기대를 모은다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr