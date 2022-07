슬기 / 사진=슬기 인스타그램

레드벨벳 슬기가 근황을 전했다.슬기는 31일 자신의 인스타그램 계정에 "Because of you guys, I had a blast! Thank you London! Love you all!"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 무대 의상을 입은 슬기가 포즈를 취한 모습이 담겨있다.한편, 슬기가 속한 레드벨벳은 지난 28일 'MIK festival in London'에 참석했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr