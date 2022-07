사진=제시카 인스타그램

제시카가 여유로운 일상을 보냈다.최근 제시카는 자신의 인스타그램을 통해 "Getting much needed relax time at this beautiful oasis in the city ✨💎🌿"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 제시카는 연노란색 퍼프 블라우스를 입고 차를 마시고 있다. 여기에 인형 같은 오밀조밀한 이목구비가 비현실적인 분위기를 자아내고 있다.한편 제시카는 현재 중국 인기 프로그램 '승풍파랑적저지3'에 출연해 중국 걸그룹 재데뷔에 도전하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr