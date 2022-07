사진=제시 인스타그램

가수 제시가 넘사벽 몸매를 뽐냈다.최근 제시는 자신의 인스타그램을 통해 "Jammin in my jammies 🤘🏼🤘🏼See you next week London!!! 🤍🤍"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 제시는 누드톤의 브라 톱에 트레이닝 팬츠를 매치한 의상을 선보이고 있다. 그는 남다른 볼륨 몸매를 자랑했다.한편 제시는 최근 피네이션(P NATION)과 전속계약이 만료됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr