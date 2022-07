/사진=우혜림 인스타그램

걸그룹 원더걸스 출신 우혜림이 일상을 공유했다.우혜림은 26일 자신의 인스타그램에 "look at mommy~~~", "uh, I don't think so"라는 글과 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 우혜림은 아들을 부르고 있는 모습. 우혜림의 아들은 엄마의 간절함 외침에도 다른 곳을 바라보고 있어 시선을 끈다.한편 우혜림은 2020년 태권도 선수 신민철과 결혼, 슬하에 아들 하나를 두고 있다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr