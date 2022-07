/사진=박서준 인스타그램

배우 박서준이 그룹 방탄소년단 제이홉 첫 솔로 앨범 'Jack In The Box'를 선물 받았다.박서준은 24일 자신의 인스타그램 스토리에 제이홉의 계정을 태그하며 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 최근 제이홉이 발매한 첫 솔로 앨범 'Jack In The Box'의 모습이 담겼다. 앨범에는 'to. 박서준'이라는 이름이 적혀있다.한편 박서준은 현재 방영 중인 '인더숲: 우정여행'에 출연 중이다. 이어 영화 '콘크리트 유토피아', '드림' 개봉을 앞두고 있으며 드라마 '경청 크리처'에 출연한다강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr