사진=제시 인스타그램

가수 제시가 화끈한 몸매를 선보였다.최근 제시는 자신의 인스타그램을 통해 "BUSAN ☀️☀️ See you soon London, Jakarta, Manila and Europe tour announcing soon ❤️"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 제시는 속옷을 살짝 노출하며 볼륨감 넘치는 몸매를 드러냈다. 여기에 숏팬츠를 매치해 탄탄한 허벅지를 보여주기도.한편 제시는 최근 피네이션(P NATION)과의 전속계약이 만료되며 싸이 품을 떠났다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr