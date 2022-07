가수 겸 프로듀서 ‘지프크락 (ZIPE KROCK)’의 싱글앨범 [U.F.O]가 7월 22일 발매됐다.이번 싱글 앨범 [U.F.O]는 ‘지프크락 (ZIPE KROCK)’이 작년 10월에 발매한 [One-room POP STAR!]의 후속곡이다.이번 앨범 또한 지난 앨범과 비슷한 분위기로 밝고 긍정적인 ‘지프크락 (ZIPE KROCK)’의 사랑 이야기를 보여주었다.이에 ‘지프크락 (ZIPE KROCK)’은 “살며시 찾아오는 여름밤, 제가 진정한 사랑을 알게 되고 처음 느꼈던 황홀한 마음을 공유하고 싶었어요. 많은 이들이 함께 이 노래를 불렀으면 좋겠어요. 그리고 이 노래를 듣고 따라 부르는 모든 순간에 진정한 사랑을 느끼고 만나길 바래요.”라고 전했다.이 곡의 작사와 작곡, 편곡 등 전반적인 프로듀싱은 ‘지프크락 (ZIPE KROCK)’본인이 했다.그의 소속사인 ‘네버더레스 서울 (NEVER THE LESS seoul)’ 소속의 드러머 이원재, 베이시스트 박건우, 프로듀서 Oov가 세션으로 힘을 보탰다. 래퍼 ‘스티피(STEEPY)’는 같은 회사 소속으로써 전반적인 믹싱과 마스터링으로 참여했다.우빈 텐아시아 기자 bin0604 @tenasia.co.kr