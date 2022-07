사진= 씨엘 인스타그램

가수 씨엘이 미모를 뽐냈다.씨엘은 18일 자신의 인스타그램에 "Cheers to all my hard working, self caring unnies all around the world. Love, Spicy Cherry"라는 글과 함께 한장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 금발 머리를 한 씨엘의 모습이 담겨있다. 그는 핑크색 홀터넥 민소매를 입고 볼륨감 넘치는 몸매를 자랑했다.한편 씨엘은 지난 4월 2022 코첼라 뮤직 페스티벌을 통해 2NE1 완전체 무대를 꾸미며 주목받았다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr