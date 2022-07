백예린 /사진=백예린 인스타그램

가수 백예린이 근황을 전했다.백예린은 지난 16일 자신의 인스타그램 계정에 "2nd day This is TVT Club. 행복했어요. 감동이에요. 이렇게 잘 뛰고 이렇게 멋진 경험 진짜 처음이라 너무 너무 행복했어요. 고맙습니다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 영상에서 백예린은 입을 다문 채 카메라를 응시하고 있다.한편, 백예린은 17일 단독 공연 'This is TVT Club'을 개최한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr