사진 = 이루마 인스타그램

가수 김호중과 피아니스트 이루마가 만났다.이루마는 지난 13일 자신의 인스타그램에 "환상적인 가수이자 테너 김호중과 프로듀서 2FACE(진호)와 함께 즐거운 시간을 보냈다. (I had a great time with a fantastic singer, Tenor Kim Hojoong and a producer 2FACE(JINHO) )"라는 글과 함께 한장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 다정한 포즈를 취하고 있는 김호중, 이루마, 2FACE의 모습이 담겨있다. 앞서 김호중은 클래식 정규 2집 '파노라마(PANORAMA)' 발매와 더불어 이루마와 협업 소식을 전했다. 이루마는 이 앨범의 더블 타이틀곡 '약속' 작곡에 참여했다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr