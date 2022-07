이병헌 /사진=이병헌 인스타그램

배우 이민정이 남편 이병헌의 셀카 실력에 놀랐다.이병헌은 지난 12일 자신의 인스타그램에 "Thank you for all the Birthday wishes!"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이병헌의 모습이 담겼다. 이병헌은 선글라스를 착용하고 카메라를 응시하고 있다.이를 접한 이민정은 "내가 찍어주고 싶다....셀카는 안 되겠어....."라고 댓글을 달았다.한편 이민정은 2013년 이병헌과 결혼, 슬하에 아들 하나를 두고 있다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr