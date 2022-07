정혜성, 앞은 청순美 뒤는 뻥 뚫렸어요...미국에서 더 과감해진 패션[TEN★]

배우 정혜성이 화려한 일상을 전했다.정혜성은 8일 자신의 인스타그램에 "what are you doing now?"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 정혜성은 백리스 원피스를 입은 채 가녀린 뒤태를 자랑했다.한편 정혜성은 웹드라마 '뉴노멀진'에 출연 중이다.사진=정혜성 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr