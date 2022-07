/사진=조세호 인스타그램

방송인 조세호가 지드래곤과 만났다.조세호는 4일 자신의 인스타그램에 "#조세호 만나서 반가웠어요^^ it was so happy to meet you"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 조세호와 지드래곤의 모습이 담겼다. 두 사람은 환한 미소를 지으며 셀카를 찍고 있다.또한 조세호는 조각가 톰 삭스와 셀카를 찍었다. 어마어마한 인맥을 자랑해 시선을 끈다. 이를 접한 한상진은 "턱선에 베이겠는데 점점 멋있어지는 우리 호세"라고 댓글을 남겼다.한편 조세호는 현재 '유 퀴즈 온 더 블럭', '바퀴 달린 입' 시즌 2 등에 출연 중이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr