제시카 /사진=제시카 인스타그램

제시카 /사진=제시카 인스타그램

제시카 /사진=제시카 인스타그램

제시카 /사진=제시카 인스타그램

가수 제시카가 무대 위의 모습을 공개했다.제시카는 7월 1일 자신의 인스타그램에 "Always for my #goldenstars"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 무대 위에서 퍼포먼스를 펼치고 있는 제시카의 모습이 담겼다. 제시카는 화려한 화이트 의상을 입고 블링블링한 매력을 자랑하고 있다.또한 제시카는 블랙 의상을 착용하고 시크한 매력을 뽐냈다. 블랙 앤 화이트 의상을 자신만의 매력으로 소화해 시선을 끈다.한편 제시카는 재미교포 사업가 타일러 권과 2013년부터 교제 중이다. 현재 중국 오디션 프로그램 '승풍파랑적저저 시즌3'에 출연 중이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr