그룹 (여자)아이들 우기가 섹시한 일상을 전했다.우기는 26일 자신의 인스타그램에 "Before", "After"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 2022 워터밤 무대에 서기 전 의상을 입은 채 카리스마 넘치는 포즈를 취하고 있다.한편 (여자)아이들은 첫 월드투어 '2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [ JUST ME ( )I-DLE ]'로 총 16개 지역에서 글로벌 팬들을 만날 예정이다.사진=여자아이들 우기 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr