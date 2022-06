고준희, 역시 원조 단발여신...쇄골미인[TEN★]

배우 고준희가 근황을 전했다.고준희는 27일 자신의 인스타그램에 "can't take my eyes off you"라고 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 고준희는 꽃을 들고 포즈를 취하고 있다.한편 고준희는 지난 2019년 방영된 OCN 드라마 '빙의'에 홍서정 역으로 출연한 바 있다.사진=고준희 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr