방탄소년단 진 '비주얼 월드와이드핸섬' 인기가요 현장

방탄소년단(BTS) 진이 눈부신 비주얼과 다채로운 매력으로 전 세계 팬들을 사로잡았다.SBS '인기가요'는 6월 21일 공식 SNS 계정을 통해 '방탄소년단 인기가요 현장 포토 사진'을 공개했다.진은 공개된 사진 속에서 스트라이프 티셔츠와 화이트 슬랙스, 짙은 블루컬러의 스카프를 착용,환한 미소를 지으며 청량한 비주얼을 자랑했다.또다른 사진속에서 진은 핑크 마이크를 들고 진지한 눈빛으로 노래에 집중하는 모습과 새침한 듯 도도한 표정 등 아름다운 비주얼을 선보였다.진은 귀여운 표정으로 손가락 브이를 그리는 모습, 멤버 정국과 장난치는 유쾌한 모습으로 미소를 자아냈다.지난 19일에 SBS '인기가요'에서는 Proof(프루프) 앨범 타이틀곡 'Yet To Come'(옛 투 컴)과 수록곡 'For Youth'(포 유스) 무대를 선보인 직후 자체 홈페이지 게시판을 통해 고화질 무대 사진들을 공개했다.진은 독특한 실버 체인 목걸이가 돋보이는 올블랙 착장으로 시크한 카리스마와 한층 더 짙어진 남성미를 자랑했다.또 무결점의 맑고 깨끗한 피부, 앞머리를 내린 흑발 헤어스타일, 상큼하고 풋풋한 소년미까지 다채로운 매력을 선보이며 여심을 설레게 했다.'인기가요'는 방송 후 유튜브 공식계정 스브스케이팝(SBS KPOP)을 통해 안방1열 직캠과 페이스캠도 공개해 팬들의 설렘 지수를 높였다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr