과학크리에이터 궤도, 방탄소년단 진 극찬 "천문학과 과학에 조예가 깊습니다"

방탄소년단(BTS) 진의 자작곡이자 솔로곡인 'Moon'을 분석한 유튜버 침착맨과 궤도가 찬사를 아끼지 않아 시선을 집중시켰다.지난 20일, 방송인이자 인기 웹툰 작가인 침착맨 이말년의 유튜브 채널에는 과학 커뮤니케이터 궤도가 출연해 진의 'Moon' 가사를 심층 분석했다.궤도는 연세대학교와 연세대학교 대학원 천문우주학과를 졸업했으며 한국천문연구원, 국가과학기술자문회의 정책자문위원, 서울예술대학교 겸임교수의 경력을 가지고 있다. 두 번의 누리호 발사 KBS 중계방송에서 패널로도 출연했다.궤도는 시청자의 글에 있는 'Moon'의 가사 '달과 지구는 언제부터 이렇게 함께했던 건지 존재로도 빛나는 너 그 곁을 나 지켜도 될지'를 보며 "BTS 중에 최애 멤버 진의 솔로곡 'Moon'이라는 노래의 가사입니다"라고 소개했다.궤도는 이 가사에 대해 "이건 대놓고 과학이에요. 달 탄생 가설에 대한 질문입니다."라며 "지구 주위를 도는 달이 어떻게 태어났는지는 여전히 미스테리입니다. 이걸 알고 계세요 진 님이."라고 분석했다.궤도는 여기엔 여러 가설들이 존재한다며 지구와 달이 동시에 탄생했다는 동시 탄생설, 포획설, 분리설 등과 함께 가장 유력설인 거대 충돌설에 대해 설명했다.침착맨은 다음 가사인 '너는 나의 지구 And all I see is you 이렇게 그저 널 바라볼 뿐인 걸'를 읽었고, 궤도는 이에 "내가 보는 모든 것은 너다. 즉 나는 너만 본다. 너는 지구죠. 나는 달이죠. 나는 오직 너만 바라본다. 바로 동주기 자전을 의미합니다"라고 말했다.궤도는 "우리는 달의 앞면밖에 보지 못해요. 달 역시 지구를 향해서 한 쪽 면만 보여줍니다. 이 말은 BTS의 진은 달의 동주기 자전을 이 곡 속에 넣은 거예요.", "위성이 모체 주위를 돌 때 공전과 같은 주기로 자전을 해요. 자전 속도가 공전 속도랑 똑같아가지고 한 쪽 면만 계속 보이면서 돈다는 거예요. 그래서 지금 이 곡을 통해서 BTS 진 님이 달 탄생에 대한 어떤 가설에 가장 무게를 싣고 있는지를 알 수 있는 거죠."라고 분석했다.이는 평소 팬들에게 아프거나 힘든 일 등 부정적인 감정은 보여주지 않으려하고 항상 팬들에게 즐거움만 주고 싶어하는 진의 가치관과 일치해 큰 감동을 자아냈다.모든 것은 아미들 덕분이라고 항상 말하는 진의 팬을 향한 뜨거운 애정이 가사에도 드러난 것.궤도는 '모두들 내가 아름답다 하지만 내 바다는 온통 까만 걸 꽃들이 피고 하늘이 새파란 별 정말 아름다운 건 너야'라는 가사에는 "좋습니다"라는 말과 감탄사를 내뱉으며 달에 검게 보이는 평원지대를 이르는 용어로 바다라고 부르는 지역들이 있다고 설명했다. 추위의 바다, 평온의 바다, 비의 바다, 고요의 바다 등이 그것.궤도는 '너도 날 지금 보고 있을까'라는 가사에 또 다시 감탄사와 함께 너무 좋은 문장이라고 말했다. 이어 달은 동주기 자전을 하면서 항상 지구를 보고 있다며 대단한 고증이라고 평했다.침착맨은 과학적 지식이 있어야지만 (쓸 수 없는 가사)라며 찬사를 남겼다.궤도는 또 "아마 우리 BTS 진 님 같은 경우는 천문학에 대한 조예가 깊고 과학에 관심이 많으신 분 같다는 생각이 듭니다"라는 말로 극찬을 남겼다.'Moon'(문)은 2020년 발매된 방탄소년단 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'에 수록돼있으며 귀를 사로잡는 진의 청아하면서도 시원한 보컬과 타고난 미성이 돋보이는 자작곡이다.'Moon'은 팬들을 지구, 자신은 그 지구를 맴도는 달에 비유해 자신이 받은 사랑보다 더 많은 사랑을 팬들에게 주고 싶다는 진의 진심을 가득 담아 표현한 세레나데이다.타고난 미성과 탄탄한 고음, 짙은 호소력과 넘치는 서정성 등 진의 완벽한 보컬 실력을 유감없이 발휘한 'Moon'은 전 세계 수많은 리스너들의 마음을 사로잡았다.'Moon'은 그 뿐만 아니라 미국의 유명 음악 매거진 롤링스톤(Rolling Stone) 선정 '올타임 최고 보이밴드 노래 75곡'에서 5위를 차지했다. 이는 아시아 전체에서 최고 순위로 수많은 팝 음악을 제치고 톱5에 올라 K팝의 위상을 높였다.또한 진의 보컬은 물론이고 작곡, 작사 실력 또한 세계적인 수준임을 인정받았다.롤링스톤지는 '2020 베스트앨범 50'(The 50 Best Albums of 2020)에 방탄소년단의 'MOTS : 7'를 선정하며 'Moon'이 앨범의 하이포인트라고 극찬했으며, 롤링스톤 에디터이자 미국 유명 음악 저널리스트 롭 셰필드(Rob Sheffield)는 "2020년 올해 내가 가장 좋아하는 곡은 'Moon'이다."라고 고백하기도 했다.팬들은 "침착맨님과 궤도님이 천문학에 조예가 깊고 과학에 관심 많은게 틀림없는 방탄 진님이시래. 석진이 진짜 천재야ㅠㅠ", "석진이 moon 그냥 들어도 너무 명곡인데 이렇게 보니 더 명곡이네", "팬들을 위한 사랑노래인건 알고 있었는데 지구만 바라보는 팬사랑꾼 석진이 때문에 또 눈물나ㅜㅜ", "와 좋다. 원래 문 가사 좋은데 더 좋아지네", "가사도 진짜 좋아 왕사랑둥이", "방탄 멤버들 침착맨 영상 보는거 같던데 알게되겠다", "문학적으로 너무나 아름다운 시라고 생각했는데 과학적으로도 완벽하네" 등 열띤 반응을 남겼다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr