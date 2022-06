배우 이민호가 생일을 축하해준 팬들에게 고마움을 전했다.이민호는 22일 자신의 인스타그램에 "thx minoz im so happy today 😘😘🥰🥰 go to space🔥"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 선물들로 가득 채워진 방에서 이민호가 하트 포즈 취하며 미소를 머금은 채 포즈 취하고 있는 사진이다.한편 이민호는 케이블채널 tvN 새 드라마 '별들에게 물어봐'로 안방 컴백을 준비 중이다.사진=이민호 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr