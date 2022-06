사진= SM엔터테인먼트

‘메타버스 걸그룹’ 에스파(aespa)의 SMCU 세계관 영상 EP. 2 ‘Next Level’(넥스트 레벨)이 공개됐다.지난 20일 오후 6시 유튜브 에스파 공식 채널을 통해 공개된 에스파 SMCU 세계관 영상 EP. 2 ‘Next Level’은 한층 더 다이내믹해진 스토리 전개와 영상미로 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 관심을 얻었다.이번 EP. 2 영상은 앞서 공개된 EP. 1 영상 ‘Black Mamba’에 이어, 에스파가 아바타 ae(아이)와의 연결이 끊기는 싱크아웃(SYNK OUT) 현상을 해결하기 위해 나이비스(nævis)의 도움으로 광야(KWANGYA)로 떠나 블랙맘바(Black Mamba)의 환각 퀘스트를 경험하게 된다는 이야기를 그리며 세계관 스토리를 확장했다.특히 영상 말미 에스파가 환각 퀘스트를 깨고 마침내 블랙맘바와 조우하는 모습을 예고, 7월 8일 발매되는 두 번째 미니앨범 ‘Girls’(걸스)로 이어질 세계관 스토리텔링과 향후 공개될 SMCU 세계관 영상에 대한 기대감도 증폭시켰다.SMCU 세계관 영상은 이수만 총괄 프로듀서가 제시한 ‘Cartoon’(카툰)의 C, ‘Animation’(애니메이션)의 A, ‘Web-toon’(웹툰)의 W, ‘Motion graphic’(모션 그래픽)의 M, ‘Avatar’(아바타)의 A, ‘Novel’(노블)의 N을 조합한 ‘CAWMAN’이라는 새로운 장르의 혼합 영상 콘텐츠인 만큼, 실사와 애니메이션, 모션툰 등을 오가는 감각적인 연출로 시선을 사로잡았다.한편, 에스파는 6월 24일 첫 영어 싱글 ‘Life’s Too Short’(라이프스 투 쇼트)를 공개하고, 오는 7월 8일 두 번째 미니앨범 ‘Girls’를 한국과 미국에서 동시 발매한다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr