방탄소년단 정국, 음방 1위 기념 셀카 공개…아미 사랑꾼 면모

방탄소년단(BTS) 정국이 1위 기념 셀카로 전세계 팬들에게 감사 인사를 전했다.방탄소년단은 지난 19일 방송된 SBS '인기가요'에서 1위를 차지하는 영광을 안았다.이에 19일 정국은 방탄소년단 공식 SNS를 통해 "오랜만에 음방 ! 여러분들 덕분에 너무 재미있었고 1위 축하드려요 아미이이이이" 라는 글로 소감을 밝히며 1위의 영예를 팬들에게 돌리는 스윗한 아미 사랑꾼의 면모를 보여줬다.더불어 함께 게재한 사진 3장 속에는 브이를 그리고 정면을 바라보며 극강의 잘생쁨한 비주얼을 뽐내고 있는 정국의 모습이 담겨있다.또 다른 사진에서는 1위의 기쁨을 마치 몸으로 표현하듯 입술을 동그랗게 내밀고 춤을 추는 깜찍발랄한 사랑둥이 매력을 발산했다.또한 정국은 머리 위로 양손 브이를 그리며 마치 귀여운 강아지 같은 댕댕미와 멍뭉미도 한껏 풍기는 등 팬심을 사르르 녹였다.한편, 오는 24일 정국은 미국 싱어송라이터 찰리 푸스와의 협업곡 'Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS)'를 발표할 예정으로 개인 활동에 첫 발을 내딛는다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr