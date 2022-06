방탄소년단 정국X찰리 푸스 협업곡... 美빌보드 칼럼니스트 "대히트를 칠 것 같아!"

방탄소년단(BTS) 정국과 찰리 푸스의 협업곡에 미국 빌보드 칼럼니스트가 대박 흥행을 예상해 이목이 쏠렸다.찰리 푸스는 지난 17일 자신의 트위터 계정을 통해 정국이 자신의 새 싱글 '레프트 앤드 라이트'(Left and Right)에 피처링으로 참여한다고 밝히는 영상을 게재했다.공개된 영상에서는 정국과 찰리 푸스가 전화 연결하는 콘셉트로 대화를 서로 주고 받았다.그러면서 정국이 해당 신곡의 피처링 부분을 직접 노래하며 음원 일부를 선공개했다.정국은 청아하고 청량한 보이스와 감미롭고 유니크한 음색, 그리고 풍성한 성량이 돋보이는 독보적인 가창력으로 노래를 열창했고 이를 들은 찰리푸스는 "완벽하다"며 극찬했다.또 찰리푸스는 "멋진 일이 될거야"(This is going crazy)라며 정국에게 미소를 지었다.이에 미국 빌보드 칼럼니스트 '제프 벤자민'(Jeff Benjamin)은 자신의 트위터를 통해 찰리 푸스의 해당 게시물을 인용하여 "방탄소년단 정국의 보컬을 좌우로 들으려면 반드시 꼭 좋은 헤드폰으로 들으세요"(Make sure you're listening with good headphones to hear BTS Jung Kook on your Left and Right!)" 라는 글을 게재하여 권유에 나서며 귀를 확 사로잡는 환상적인 정국의 보컬에 관심을 드러냈다.이어서 제프 벤자민은 "이미 대히트를 칠 것 같아!"(It already sounds like a pop hit!) 라고 덧붙이며 히트칠 것을 예감을 해 기대감을 더욱 뜨겁게 달궜다.'제프 벤자민'의 해당 트위터 게시물에는 "이것은 전설이 될 것입니다" "와우 헤드폰으로 들을 때 완벽하게 좋다" "보컬킹 정국, 나는 이 컬래버를 기다릴 수 없어" "나는 이미 이것을 사랑합니다! 전곡이 기대된다" "벌써 너무 좋아❤" "그것은 확실히 사랑 받을 거야" "정국 목소리는 언제나처럼 천사❤" "예. 헤드폰을 끼고 들어봤는데 정국의 목소리가 정말 훌륭합니다....전곡이 너무 기대됩니다" 등 전곡에 대한 기대와 설렘이 담긴 팬들의 댓글이 달렸다.정국과 찰리 푸스는 지난 2018년 개최된 'MBC플러스X지니뮤직 어워즈'에서 찰리 푸스의 '위 돈 토크 애니모어'(We don‘t talk anymore)를 함께 부른 바 있으며 이번이 4년 만이다.또한 정국은 지난 4월 ’제64회 그래미 어워즈‘에서 컬래버레이션 하고 싶은 가수로 찰리 푸스를 꼽은 바 있다.한편, 정국과 찰리 푸스의 협업 곡은 'Left and Right'(Feat. Jung Kook of BTS)로 오는 24일 공개될 예정이다.협업 곡 'Left and Right' 발매에 앞서 정국과 찰리 푸스는 다양한 콘텐츠를 공개할 예정이다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr