방탄소년단 지민, SNS 세계인물 1위…'위드 유', BTS OST 최고성적 '인기스타'

방탄소년단 지민이 인스타그램 해시태그 세계 1위 신기록 수립과 OST 'With You' 인기로 SNS 대세 인기 절정의 존재감을 발휘하고 있다.지난 14일 인스타그램에서 해시태그 '#JIMIN'이 6900만 건을 돌파해 지민은 자신이 세운 개인 세계 1위의 신기록을 재경신했으며, 18일 기준으로는 6912만 건을 기록중이다.인스타그램 인물 세계 1위인 지민은 대중음악계 뿐만 아니라 모든 분야의 전 세계 유명인들을 제치고 왕좌에 올라 독보적인 존재감을 발휘하며 SNS 최강자로서 엄청난 파급력을 자랑하고 있다.지난해 12월 인스타그램 개인 계정을 개설한 지민은 단, 18개의 게시물로 활발한 활동을 이어가고 있지는 않지만 팔로워들의 높은 참여율을 이끌며 무려 3670만 팔로워를 모으는 저력을 보였다.또한 아름다운 목소리와 담담한듯 애절한 지민의 보컬이 돋보이는 4월 발매된 OST 'With You'가 인스타그램 릴스 배경음악으로 10만회 이상 사용되어 발매 단 2개월만에 방탄소년단 멤버들의 OST중 가장 많은 사용량을 나타내고 있다.배경음악으로 유독 강세를 보이고 있는 'With You'는 인스타그램 뿐만 아니라 틱톡에서도 동영상 BGM 15만 회를 넘어 멤버 OST 최다 기록을 세워 팀을 대표하는 보컬리스트 중 하나로 SNS를 평정하는 폭발적 화제성을 보이고 있다.지민은 특별한 개인 활동이나 SNS 활동이 없이도 대단한 언급량을 쏟아내 날씨, 사랑 등과 같은 일상어로 분류되어 고유해시태그인 #JIMIN이 더이상 트위터상에 이름이 트렌딩되지 않는 어나더레벨의 '트위터 황제'이기도 하며 다양한 SNS 플랫폼에서 독보적 인기로 대세 아티스트의 행보를 이어가고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr