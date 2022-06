가수 박재범이 천만 배우들 만남을 인증했다.박재범은 16일 자신의 인스타그램에 "With real live superheroes!! 범죄도시2 국내 천만 넘었으니까 그로벌로 가자!! One of the Best Action films i’ve seen 🇰🇷 #theroundup #범죄도시2 #난거기왜있지 #영광입니다"란 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 파티장에서 마동석, 손석구를 만나 다정하게 포즈를 취하는 박재범의 모습이 담겨있다.한편 마동석, 손석구 주연 영화 '범죄도시2'가 개봉 25일째인 지난 11일 누적 관객 수 1000만 명을 돌파했다.사진=박재범 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr