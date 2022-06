사진=있지 공식 인스타그램

있지 예지가 도도한 고양이상의 정석을 보여줬다.13일 예지는 있지 공식 인스타그램을 통해 "Thank you for “DALLA DALLA” M/V 300M views🖤"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 예지는 명품 F사 상의를 입고 있는 모습. 고급스러움에 우아함까지 배가된다.한편 최근 있지(ITZY)의 예지와 류진이 ‘믹스앤맥스(MIX & MAX)’의 두 번째 주인공으로 환상적인 컬래버레이션을 예고했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr